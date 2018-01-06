Laser Math, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir matematik oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Türkçe adıyla Parlak İşlemler oyunu, 7'den 70'e herkesin oynayabileceği türden bir mobil oyun olma özelliği taşımaktadır.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz harika bir eğitici oyun olan Laser Math, farklı matematik sorularına cevaplar aradığınız bir mobil oyundur. Matematiksel becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda sorulara en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorsunuz. Toplamadan çarpmaya kadar her türlü işlem sorusuyla karşılaşabileceğiniz oyunda bir hayli zevkli dakikalar yaşayabiliyorsunuz. Eğitim oyunu olmasına göre bir hayli renkli sahneleri bulunan oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Laser Math, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Farklı oyun modlarıyla da karşımıza çıkan Laser Math, sizleri bekliyor. 100 farklı zorlu bölüme sahip olan Laser Math'ı sakın kaçırmayın.

Laser Math oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.