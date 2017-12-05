Messenger Kids, Facebook’un çocuklara özel hazırladığı ücretsiz mesajlaşma uygulaması. iPhone ve iPad ile uyumlu olan, ücretsiz indirebileceğiniz, reklamsız ve uygulama içi satın alma sunmayan güvenli mesajlaşma uygulamasında çocuğunuzun kimlerle mesajlaşacağına siz karar verebiliyorsunuz. Mesajlar, gizlenemediğinden ve kaybolmadığından çocuğunuzun mesajlarını dilediğiniz zaman kontrol etme şansınız var.

Facebook’un mesajlaşmak için ayrı olarak kullanıma sunduğu uygulaması Facebook Messenger’ın çocuklara uygun hale getirilmiş sürümünde güvenlik ve kullanım kolaylığı ön planda. Çocuğunuzun uygulamayı kullanması için öncelikle Messenger Kids hesabı oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında çocuğunuzun kişi listesini belirliyorsunuz. Daha doğrusu çocuğunuzun eklediği kişiler arasından uygun gördüklerinizi onaylıyorsunuz. Kişi listesi sizin kontrolünüzde; dilediğiniz zaman bu listeden kişi çıkarabiliyorsunuz. Uygulamanın güzel yanı; çocuğunuz rahatsız edici bir mesajla karşılaştığında bildirim yapabiliyor. Olası bir şikayet durumunda tarafınıza bildirim gidiyor.

Çocuklara uygun çıkartmalar, GIF’ler, çerçeveler ve emoji’lerin yanı sıra görüntülü görüşmeleri eğlenceli hale getiren interaktif maskeler sunan Facebook Messenger Kids, Türkçe dil desteğiyle geliyor.