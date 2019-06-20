muzmatch, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz yeni bir arkadaşlık uygulaması olarak ön plana çıkıyor.

Klasik arkadaş arama ve flörtleşme uygulamalarından farklı olarak müslüman arkadaş mottosuyla ilerleyen muzmatch uygulaması, kendinize ideal partneri daha güvenli ve hoş bir ortamda bulmanıza olanak sağlıyor. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz uygulamada konuşmalarınız gizli kalıyor. Etnik köken, medeni durum ve dini kriterlerinize göre arama/filtreleme yaparak karşı cins üyeleri listeyebileceğiniz uygulamada kullanışlı bir arayüz yer alıyor. Helal flört, nişan ve evlilik arayanların mutlaka denemesi gereken bir uygulama diyebilirim. Müslüman tabanlı tek uygulama olarak nitelendirebileceğim uygulamada hayat arkadaşını arayan binlerce müslümanın arasına dahil olarak kendinize en ideal eşi bulmaya çalışıyorsunuz. Arkadaş arama uygulamalarına ihtiyacınız varsa deneyebileceğiniz bir uygulama diyebilirim.

muzmatch uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.