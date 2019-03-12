Android ve İOS işletim sistemine sahip cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Mystery Manor: hidden objects, gizemli bir evde kayıp nesneleri bulabileceğiniz macera dolu bir oyundur.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve kaliteli grafik tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda amaç, dedektif kimliğine bürünmek ve çeşitli bulmacaları çözerek kayıp eşyaları bulmaktır. Sırlarla dolu bir evde gizemli odalara ulaşabilir ve gizlenmiş nesneleri bulabilirsiniz. Ayrıca yeni yerler keşfedebilir ve daha fazla gizemi çözebilirsiniz. Sürükleyici özeliği sayesinde maceraya doyacağınız ve eğlenceli anlar yaşayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunu internet bağlantısına ihtiyaç duymadan dilediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Oyunda birbirinden gizemli onlarca farklı seviye yer almaktadır. Ayrıca bulmacaları çözerken ipuçları toplayabileceğiniz eşleştirme oyunları bulunmaktadır. Verilen görevleri başarıyla yerine getirerek yeni bölümlere ulaşabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde bulunan ve yüz binlerce oyuncu tarafından tercih edilen Mystery Manor: hidden objects, çeşitli canavarlar ve hayaletler ile mücadele ederek, gizli nesneleri bulabileceğiniz ve dedektif kimliğinizi açığa çıkarabileceğiniz kaliteli bir oyundur.