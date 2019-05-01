Mobil macera oyunları arasında yer alan Mystery Trackers: Paxton Creek Avenger günümüzde ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanmaya devam ediyor.

Mobil platformda birbirinden başarılı projelerin sahibi olan Big Fish Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Mystery Trackers: Paxton Creek Avenger ücretsiz olarak oynanıyor. Kaçırılan bir kız çocuğunu arayacağımız yapımda sürükleyici ve gerilim yüklü bir oynanış bizleri bekliyor olacak. Benzersiz maceralara atılacağımız yapımda gizli nesneleri bulacak, korku sahnelerinde yer alacak ve gizemleri keşfetmeye çalışacağız.

Farklı bölümlere sahip olan mobil macera oyununda zengin bir içerik yer alıyor. Kusursuz grafikler eşliğinde oyuncular görevleri başarmaya çalışacak ve gizemleri ortaya çıkaracaklar. Aynı zamanda kaçırılan kız çocuğunu da bulmaya çalışacaklar.

İyi oyunlar dileriz.