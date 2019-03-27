Kötü niyetli insanların yaptığı deneyler sonucunda ortaya çıkan tehlikenin önüne geçerek, insanlığın geleceğini kurtarabileceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz Myths: Born of Clay and Fire, binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan eğlenceli bir oyundur.

Gerçekçi grafikleri ve kaliteli müzikleri ile sıra dışı bir deneyim kazanabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, gizemli mekanlarda dolaşarak eksik objeleri tamamlamak ve ipucu toplayarak görevleri başarıyla yerine getirmektir. Simyacıların yaptığı deneyler sonucu ortaya çıkan esrarengiz olayları araştırmalı ve gizli nesneleri bulmalısınız. Farklı tasarımı ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca şüpheli karakter ve sayısız gizli nesne yer almaktadır. Esrarengiz mekanlarda gezinerek çeşitli ipuçlarına rastlayabilir ve şüphelilerin izini sürebilirsiniz. Çeşitli eşleştirme ve bulmaca oyunları oynayarak ödüller kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz Myths: Born of Clay and Fire, geniş bir kitleye hitap eden ve gün geçtikçe daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir macera oyunudur.