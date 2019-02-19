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Oddbods Turbo Run 0.71 (ios)
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Oddbods Turbo Run

0.71
ios
Oddbods Turbo Run
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir mobil beceri oyunu

Oddbods Turbo Run, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkan Oddbods Turbo Run, renkli görselleri ve hoş animasyonlarıyla dikkat çekiyor. Çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda maceradan maceraya atlıyorsunuz. Farklı karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda karakterlerinizi daha güçlü hale getirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Renkli görsellerin ve animasyonların yer aldığı Oddbods Turbo Run oyununu kaçırmayın.

Oddbods Turbo Run oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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