Elinizdeki top toplama aracını sağa veya sola sürükleyin. Her şeyi ve kapıları seçerek topları toplayın ve boşluklara düşmemeye çalışın. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyun ve kendinizi geliştirin.

Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. Her seviyedeki tüm topları toplayıp rekoru kırabilir misin?

Kaydır ve blokları düşürmek için ateş et. Tüm seviyeleri bitirebilir misin? Sadece toplarla doldurmak için basılı tutun. Oynamak için süper kolay, ustalaşması zor bu arcade oyununda eğlenin.

Tüm seviyeleri bitir, yeni topların ve farklı renklerin kilidini aç. Bağımlılık yapan bu arcade oyunda ilerlerken yeni ve orijinal labirentleri keşfedin. Labirenti hareket ettirerek ve topların düşmesini sağlayarak hedefe ulaşmak için kaydırın.