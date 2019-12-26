Pico Tanks, takım stratejisine odaklanan hızlı tempolu enerjik tank savaş oyunu. Bireysel savaşanın kaybettiği başka bir deyişle takım halinde hareket etmenin son derece önemli olduğu bu tank oyununda vakit su gibi akıp geçiyor. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan online tank oyunu Pico Tanks, gerçekçilikten uzak olsa da oldukça eğlenceli oynanış sunuyor. Mobilde tank oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız, Pico Tanks’i şiddetle tavsiye ederim.

Binlerce olası oynanışı değiştiren kombinasyonla tasarladığınız tankınızla arenalarda mücadele ettiğiniz, hiç duraksamayan bir mobil oyun Pico Tanks. Yarı tank yarı araç görünümünde ilginç savaş makinelerini kontrol ediyorsunuz. Mücadeleler üçe üç gerçekleştiriliyor ve süreye karşı oynuyorsunuz. Sadece takımlı oyun var. Takımınızın bayrağı ele geçirip süre dolmadan en uzun süre tutmaya çalıştığı Hold the Flag ve takımınızdaki güçlü bir tankın rakipleriniz yapmadan yükü alıp üssünüze sürüklemeye çalıştığı Fetch the Cargo, oynanabilir modlar arasında. Hangi modda oynarsanız oynayın, takıma uymak zorundasınız. Rakipleriniz arkadaşlarınız olabildiği gibi sizinle aynı rütbede rastgele bir oyuncu da olabiliyor.