Onlarca farklı hayvan figüründen dilediğinizi seçerek aksiyon dolu tank savaşlarına katılabileceğiniz PvPets: Tank Battle Royale, 500 binden fazla oyu sever tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karakterinizi ve tankınızı seçerek nefes kesen savaşlar yapmak ve ganimet toplayarak seviye atlamaktır. Tankınızı geliştirerek savaşlara daha güçlü bir profille çıkabilir ve rakiplerinizi yenerek zirveye adınızı yazdırabilirsiniz. İsterseniz oyunu online modda oynayabilir ve dünyanın en güçlü oyuncularıyla mücadele edebilirsiniz. Aksiyon dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda tavuk, ayı, kaplan, aslan ve daha onlarca farklı hayvan figürü ve eşsiz tasarımlara sahip yüzlerce tank yer almaktadır. Dilediğiniz hayvanı ve tankı seçerek oyuna başlayabilir ve savaşlardan galip ayrılmak için mücadele edebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz PvPets: Tank Battle Royale, aksiyon oyunları arasında bulunan kaliteli bir oyundur.