BoomBit Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Ragdoll Car Crash mobil aksiyon oyunları arasında yer alıyor.

Birbirinden farklı araba oyunları geliştiren başarılı yapım, Ragdoll Car Crash isimli aksiyon oyunu ile milyonlarca oyuncuya ulaşmasına rağmen hala beklentileri karşılayamadı.

Yapım içerisinde oyuncular farklı araç modelleri arasından seçimler yapacak, farklı alanlarda birbirinden farklı engelleri aşmaya çalışacağız.

Farklı engelleri yok ederek ilerleyeceğimiz yapım da amacımız kazanabildiğimiz kadar puan kazanmak olacak.

Rengarenk grafik açılarına ek olarak düzenli olarak aldığı güncellemeler ile oyuncularına yenilikler sunmaya devam eden yapım, ücretsiz yapısı ile adından da söz ettirmeye devam ediyor.