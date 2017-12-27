Red Bull Free Skiing, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir kayak oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kaliteli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda parkurları en kısa sürede tamamlamalı ve diğer oyunculara meydan okumalısınız.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir mobil oyun olan Red Bull Free Skiing, zorlu parkurlarda yeteneklerinizi sergilediğiniz bir kayak oyunudur. Dünya çapındaki oyuncularla yarıştığınız oyunda kayak yapıyorsunuz. 3 farklı parkur tipinde boy gösterebileceğiniz oyunda en kısa sürede parkurları tamamlamanız gerekiyor. Liderlik tablosunda üst sıralara tırmanarak diğer oyunculara da meydan okuyabileceğiniz oyunda birbirinden özel hediyelerin sahibi olabiliyorsunuz. 40 farklı seviyenin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Kaliteli görselleriyle de dikkat çeken oyunda gerçekçi bir mücadelenin içine giriyorsunuz. Oyunda kontrol ettiğiniz karakteri de özelleştirerek farklı bir görünüme kavuşmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca oyunu oynayabilmek için de internet bağlantısı gerekmektedir. Red Bull Free Skiing oyunu sizleri bekliyor.

Red Bull Free Skiing oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.