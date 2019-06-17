Ateam Inc tarafından geliştirilen Revue Starlight Re Live Android ve İOS platformu için ücretsiz olarak yayınlanmış bir mobil rol oyunudur.

100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden Revue Starlight Re Live regarenk yapısı ile oyunculara bir anime dünyası sunuyor. Dişi karakterlere sahip olan Revue Starlight Re Live çarpıcı görselleri ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başarırken, kitlesini de artırmaya devam ediyor.

15 yeni karakterin yer aldığı yapımda oyuncular sürükleyici bir hikaye eşliğinde birbirinden farklı maceralara çıkacaklar. Çeşitli oyun modları eşliğinde farklı bir deneyim yaşayacağımız oyunda Japon ses oyuncularının sesleri de yer alıyor.

Anime tarzında içerikleri ile oyunculara fantastik bir oynanış sunan Revue Starlight Re Live günümüzde Google Play üzerinde 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip.