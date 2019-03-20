Ryan Toys Run, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir koşu oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm eşsiz bir mobil beceri oyunu olan Ryan Toys Run, altınları toplayarak ilerleyebileceğiniz bir oyundur. Ormanın derinliklerine doğru ilerlediğiniz oyunda tuzaklardan kaçıyor ve puanlar topluyorsunuz. Reflekslerinizi sınayabileceğinizi düşündüğüm oyunda dikkatli olmalı ve tüm altınları toplamalısınız. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Ryan Toys Run, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Düşmanlarınızdan kaçmak için elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Ryan Toys Run sizleri bekliyor.

Ryan Toys Run oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.