Saaho: The Game, şehir içinde dolaşan ve cephanelik silahlarınızla ve güç dolu bir Jetpack ile düşmanlarınızı düşüren, Saaho'dan Prabhas olarak oynadığınız, birinci şahıs sonsuz koşu ve silah oyunudur.

Waaji şehrinin yardımınıza ihtiyacı var. Waaji'nin gangsterleri, Kara Kutuyu araştırmak için şehri kontrol altına aldı. Paralı askerleri koşuyorlar ve yollarından geçenleri öldürüyorlar. Zamanında gelip onları aşağı indir. Görevinizde size yardımcı olmak için sınıfının en iyisi silahlar ve en son teknolojiye sahip Jetpack ile sağlandı.

Prabhas olarak oynamak nefes kesicidir ancak belli bir enerjiye sahip olduğunuzu unutmayın. Enerji zaman içinde yeniden doluyor fakat beklemeyi geçme seçeneğiniz var.

Saaho: The Game Özellikleri