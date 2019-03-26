Sausage Flip, sosis karakterlerin yer aldığı animasyonlarıyla dikkat çekici eğlence dolu bir mobil oyun. iOS özelinde değil, mobil platformda ilgi gören, kısa sürede indirme rekoru kıran oyunlardan. Çek - bırak tek dokunuş kontrol sistemiyle tüm cihazlarda oynaması keyif veren arcade oyun, internet bağlantısı da gerektirmiyor.

Crazy Labs’in sadece Android platformunda 50 milyon indirmeyi geçen beceri oyunu Run Sausage Run Türkçe adıyla Koş Sosis Koş kadar eğlenceli bir yapım karşımızda. Sausage Flip, uzaktan küçük yaşta mobil oyunculara hitap eden bir oyun gibi gözükse de değil. Oyuna sosis karakterle başlıyorsunuz. Objelere zıplıyor, tutunuyor, kendinizi bırakıyorsunuz. Sabit duran, üzerlerine bastığınızda hareketlenmeye başlayan objeler yardımıyla bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bölüm sonuna ne kadar yaklaştığınızı üst bölümden takip edebiliyorsunuz. Bölüm geçtikçe yeni objeler, yeni sosis karakterler geliyor.