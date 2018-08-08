Shapes 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz.

Dünyanın en sinir bozucu oyunu mottosuyla karşımıza çıkan Shapes 2, küçük küpleri dengede tutmanız gereken bir oyundur. Birbirinden zorlu 300 bölüme sahip olan oyunda yeteneklerinizi sonuna kadar sınamanız gerekiyor. Mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Shapes 2, sizleri bekliyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. 3 farklı oyun moduna sahip olan oyun rengarenk grafikleriyle de dikkat çekiyor. Bu tarz oyunları seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Shapes 2, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Shapes 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.