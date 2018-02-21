Ski Jumping Pro, kış sporları oyunlarını seven herkesin oynaması gerektiğini düşündüğüm kayakla atlama oyunu. Detaylı, çarpıcı grafiklerinin yanında gerçekçi fizikleriyle mobil oyuncuları kendisine çeken kayak oyununun iOS platformunda da ücretsiz olması şaşırtıcı. Hemen iPhone ve iPad’inize indirip diğer oyuncularla yarışmaya başlayın!

Hem grafik hem oynanış noktasında kalitesini ortaya koyan kayak oyununda en iyi atlayışları gerçekleştirmek için bulunuyorsunuz. Kariyer modunda oynarsanız profesyonel bir kayak atlayıcısının yerine geçip şov yapıyorsunuz. İki zorluk seviyesi içeren Hızlı atlama modunda da hiç vakit kaybetmeden doğrudan atlayışa geçiyorsunuz. Bu iki modun dışında dünyayı gezerek kupaların sahibi oluyorsunuz. Kısacası uzun süre başından kalkamayacağınız bir kayak oyunu sizlerle.

Tek dokunuş ve jiroskop kontrolleriyle tüm iPhone ve iPad modellerinde rahat oynanış veren Ski Jumping Pro, mobildeki kayakla atlama oyunları arasında en iyisi.