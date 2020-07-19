Zindan paletli meşhur karakterimiz geri döndü: Karanlık Lord, görünüşte sonsuz bir canavar, tuzak ve ihanet muhafızının arkasındaki kalesinde her türlü efsanevi eşya, yağma ve güzellikleri kilitledi.

Soda Dungeon 2 sizin adınıza zindanlara baskın yapmak için bir maceracı ekibi topladığınız sıra tabanlı bir macera oyunudur. Yağma ile şehrinizi inşa edeceğinizi, daha iyi kahramanlar çekeceğinizi ve zindan deliğinin ne kadar derine ineceğini öğreneceksiniz.

Sınıfları karıştırın ve eşleştirin, bir sürü ekipmanı deneyin ve dövüşmek için adam gönderin. Alkolik adamlarının yer aldığu tavernada kötü işleri yaparak bu hayatta güvende olacaksın. Kiraladığınız maceracılar için yeni zırhlar ve silahlar üretin. Tüm yeni eşyaları yapmak için karanlık Lord'un kalesinin derinliklerinde nadir bulunan malzemeleri bulun.

Şehrini inşa et, güçlü bir takım kur ve zindandan bir sonraki boyuta ve ötesine geçip geçemeyeceğine bak!