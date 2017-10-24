Son Kale, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz kaliteli grafiklere sahip Osmanlı temalı savaş - strateji oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan MMO savaş oyununda toprakları fethederek ilerliyoruz. Yeni topraklar fethederken imparatorluğumuzu da savunmak için stratejiler izliyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’nun şanlı tarihinden esinlenerek hazırlanan bu oyunu telefonunuza indirin; milyonlarca oyuncu arasına katılın.

Türklerin de AAA kalitesinde mobil oyunlar ortaya çıkarabildiğinin örneklerinden biri Son Kale. Osmanlı temalı gerek görsel çizgileriyle gerekse de çok oyunculu sürükleyici yapıda oynanış sunması gerekse de kontrol sistemiyle 10/10 puan almayı hak eden bir yerli yapım MMO strateji oyunu karşımızda. 1453 ruhunu yaşamaya hazırlanın.

Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan yapımda toprak savaşına giriyoruz. Her oyuncu maksimum 9 şehre sahip olabiliyor ve bu şehirlere 11 farklı özellikte bina inşa edebiliyor ve geliştirebiliyor. 14 farklı türde askeri birim yer alıyor.

Son Kale Özellikleri: