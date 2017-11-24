Sonic The Hedgehog 2 Classic, tüm zamanların en çok satan SEGA oyunlarından biri ve artık mobil platformda da ücretsiz oynanabilir durumda. SEGA konsoluyla büyüyen nesil için harika bir nostalji oyunu. Siz de SEGA başında saatler harcayanlar arasındaysanız durmayın; iPhone ve iPad’inize indirin, hemen oynamaya başlayın.

SEGA’nın yıllar geçmesine rağmen unutulmayan arcade oyunlarından biri olan Sonic The Hedgehog 2 Classic’de Sonic ve arkadaşlarıyla Dr. Eggman’i durdurmaya çalışıyorsunuz. Büyük silahını tamamlamak üzere olan şeytani doktor, kaos zümrütlerini bulmadan siz onu bulmalısınız. Tabii ki doktora ulaşmadan önce geçmeniz gereken onlarca düşman, tuzak bulunmakta.

Görsellerin korunduğu, seslerin geliştirildiği, oynanışın da 60FPS’ye yükseltildiği yeni nesil Sonic The Hedgehog 2 Classic’in ücretsiz gelmesi dışında 100MB boyuta sahip olması da sevindirici.