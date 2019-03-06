Zimad imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Star Crusade CCG ücretsiz bir mobil kağıt oyunudur. Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak oyunculara sunulan Star Crusade CCG ile dünyanın dört bir yanından oyuncular ile karşı karşıya gelecek ve onları yenmeye çalışacağız.

Gerçek zamanlı PvP savaşlarına dahil olacağımıza yapımda 400’den fazla farklı kart karşımıza çıkacak. Oyuncular bu kartları birleştirebilecek ve daha güçlü kartlar ortaya çıkarabilecekler. Zengin ve renkli içeriklerin yer aldığı yapımda oyuncular benzersiz yetenekler keşfedebilecek

ve kartlarına bu yetenekleri dahil edebilecekler. Oyun içerisinde yer alan kartlarda farklı karakterler yer alacak. Bu karakterlerin de kendilerine özgü yetenekleri olacak. Doğru kartları seçerek hamleler yapacak ve karşımıza çıkan rakibimize yenilgiyi tattırmaya çalışacağız.

İyi oyunlar dileriz.