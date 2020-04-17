Stickman Riders oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Motorsiklet tutkunlarının bayılacağı araç kullanmak kadar eğlenceli bir oyunla karşınızdayım. Size gerçek bir pistte yarışıyormuş hissi verecek oynarken çok eğleneceğiniz harika bir yarış oyunu. Maceranın hız kesmeden devam ettiği oyunda rampalar senin öne geçmeni sağlayacak harika birer araç. En yükseğe sıçrayarak rakiplerini geride bırakmaya hazır ol. Bu rampalar senin birinci olman için garanti şeyler.

Hız tutkunları için hazırlanmış birebir oynuyormuş hissi veren oyunseverlerin de çok dikkatini çeken bir oyun. Tek yapmanız gereken de karşınıza çıkan altınları toplayarak rakiplerinden önce bitiş çizgisine ulaşabilmek.Fakat biryerlere çarpmamaya ve düşmemeye dikkat et. Ayrıca oyunun sonunda seni çok ilginç sürpriz kutular bekliyor. Motor yarışlarında ne kadar iyi olduğunu gösterme zamanı geldi. Bu mükemmel atmosferde yarışmak senin de moralini ve motivasyonunu artıracak. Boş zamanlarında oynayarak keyiflenebileceğin aynı zamanda yarışlarda birinci olarak öz güvenini arttıracağın güzel bir macera oyunu. Sen de bu maceraya ortak olmak istiyorsan oyunu indir ve hemen oynamaya başla.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.