Stickman Run: Shadow Adventure, siyah - beyaz grafiklere sahip aksiyon platform oyunlarını seviyorsanız oynarken keyif alacağınız bir yapım. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan yapımda bir klasik olarak karanlıkla ışığın mücadelesine dahil oluyoruz. Elinde ışık kaynağını bulunduran çok özel bir kız olan Beauty’nin kaçırılmasıyla başlayan maceramız büyük kötü Big’in kalesinde son buluyor. Yaratıklarla dolu fantastik dünyaya giriş yapmaya hazır mısınız?

iPhone ve iPad’de oynanabilir sayısız çöp adam karakterlerin olduğu aksiyon oyunu mevcut ancak Stickman Run: Shadow Adventure, hem görsel hem de oynanış yönünden şimdiye kadar oynadıklarım arasında en iyisi. Siyah beyaz yüksek kalitede görselleriyle kendisine çeken oyunda mücadele etmemizin bir sebebi var: Dünyamıza ışığı geri getirmek. Her tarafı karanlığa boğan kötülükle savaşıyoruz. Tüm yaratıkları aşıp Big’in kalesine girmeyi başarır ve kızı kurtarırsak her taraf aydınlanıyor ve oyun sonlanıyor.

Karanlık kasabalarda hayat süren 4 çöp adamla çıktığımız tehlikeli yolculukta 4 farklı yer görüyor, akıllıca savaşan boss’lar ve etkili yaratıklarla karşılaşıyoruz.