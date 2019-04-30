Heyecan verici gizli nesne sahneleri ve macera dolu serüvenleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim yaşatan Stormhill Mystery: Family Shadows, ücretsiz olarak sunulan ve binlerce kişi tarafından sevilerek oynanan kaliteli bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve gerçekçi karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, sır dolu olayları araştırarak gizemleri açığa çıkartmak ve ipucu toplayarak kayıp objeleri bulmaktır. Ürkütücü mekanlarda dolaşarak macera dolu anlar yaşayacak ve gizli nesneleri bulmak için mücadele edeceksiniz. Çeşitli eşleştirmeler yaparak ve bulmacalar çözerek ihtiyacınız olan tüm ipuçlarına ulaşabilir ve böylece gizli nesneleri daha kolay bulabilirsiniz. Lanetli bir kasabaya yolculuk yaparak kendinizi macera dolu bir serüvenin içinde bulacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısız ipucu ve yüzlerce gizli obje yer almaktadır. Ayrıca gizli nesneleri bulmak için araştırmalar yapacağınız onlarca ürpertici mekan bulunmaktadır. Bulmacaları ve eşleştirmeleri başarıyla tamamlayarak seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Macera oyunları arasında bulunan ve Hem Android, hem de İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Stormhill Mystery: Family Shadows, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz benzersiz bir oyundur.