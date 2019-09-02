Stranger Things 3: The Game, çok tutulan orijinal dizinin 3. Sezon'una eşlik eden resmi oyundur. Diziden aşina olduğunuz olaylar oyunda karşınıza çıkacak, ayrıca hiç görülmemiş maceraları, karakter etkileşimlerini ve sırları da keşfedeceksiniz.

Gizemli bir şekilde küçük bir çocuk kayboldu ve arkadaşları, ailesiyle yerel polisi cevap aramaya başladı ancak gizli deneyler ve korkunç doğaüstü güçlerle dolu gizemli bir olaya karıştılar. Bu çocuğu bulmayı başarabilecek misin?

Tıpkı dizideki gibi, Stranger Things 3: The Game'in özünde de ekip çalışması var. Bu macera oyunu, belirgin bir retro sanat tarzıyla modern oyun mekaniğini harmanlayarak nostaljik bir eğlenceye yepyeni bir soluk getiriyor.

Dizi hayranları, yerel iki oyunculu ekipler hâlinde Hawkins dünyasını keşfedebilir, bulmacaları çözebilir ve dizinin on iki sevilen karakterinden birini seçerek Baş Aşağı Dünya'nın kötülükleriyle savaşabilir.