Stranger Things: The Game, Netflix’in original dizisinin mobil platforma uyarlanmış resmi oyunu.

2. sezonun çıkmasına az bir zaman kala yayınlanan oyunda dizinin ilk sezonuna bağlı kalınmış. Yaklaşık 10 süreli oynanış sunan aksiyon - macera oyununda Hawkins’i ve çevresini keşfediyoruz. Eşsiz yetenekleriyle öne çıkan karakterlerle bulmacaları çözüyoruz. Yer yer hareketli olan bu yapımı dizinin hayranı olarak kesinlikle telefonunuz indirip oynamalısınız.

Hem görselleriyle hem sesleriyle hem de oynanışıyla eski dönemin oyunlarını anımsatan Stranger Things: The Game’de diziden sadece karakterler değil, mekanlar ve öğeler de alınmış. Toplamamız gereken eggo ve cüceler, Kuyutorman ve Hawkins Laboratuvarı göze ilk çarpan şeyler arasında. Elbette Lucas ve Nancy de emrinize amade.