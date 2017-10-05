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Stranger Things: The Game 1.0223 (ios)
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  5. Stranger Things: The Game - iPhone ve iPad İçin Aksiyon Oyunu

Stranger Things: The Game

1.0223
ios
Stranger Things: The Game
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp

2. sezonu beklerken resmi oyununu oynayarak zaman geçirin.

Stranger Things: The Game, Netflix’in original dizisinin mobil platforma uyarlanmış resmi oyunu.

2. sezonun çıkmasına az bir zaman kala yayınlanan oyunda dizinin ilk sezonuna bağlı kalınmış. Yaklaşık 10 süreli oynanış sunan aksiyon - macera oyununda Hawkins’i ve çevresini keşfediyoruz. Eşsiz yetenekleriyle öne çıkan karakterlerle bulmacaları çözüyoruz. Yer yer hareketli olan bu yapımı dizinin hayranı olarak kesinlikle telefonunuz indirip oynamalısınız.

Hem görselleriyle hem sesleriyle hem de oynanışıyla eski dönemin oyunlarını anımsatan Stranger Things: The Game’de diziden sadece karakterler değil, mekanlar ve öğeler de alınmış. Toplamamız gereken eggo ve cüceler, Kuyutorman ve Hawkins Laboratuvarı göze ilk çarpan şeyler arasında. Elbette Lucas ve Nancy de emrinize amade.

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