Etkileyici tasarımlara ve farklı saldırı tarzlarına sahip olan birbirinden güçlü onlarca savaş robotunu yöneterek şehrin göbeğinde aksiyon dolu savaşlar yapacağınız ve zorlu görevler üstlenerek şehirdeki güveni sağlamak için mücadele edeceğiniz Super Mecha Champions, Ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özellikler ve dönüşüm modlarıyla donatılmış onlarca robottan dilediğinizi seçerek nefes kesen savaşlara katılmak ve görevleri tamamlayarak seviye atlamaktır.

Her robot farklı bir değişim türüne ve ateşleme mekanizmasına sahiptir. Robotlar araba ve uçak gibi çeşitli araçlara dönüşebilirler.

Ayrıca alev püskürten, güdümlü füzeler atan, keskin nişancı kolları bulunan, plazma topları fırlatan ve roket atan sistemler barındırmaktadırlar.

Savaştığınız karakterlerin özelliklerine uygun robotlar seçmeli ve rakiplerinize diz çöktürerek yolunuza devam etmelisiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine açılan Super Mecha Champions, aksiyon oyunları arasında yer alan kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.