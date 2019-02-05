Survival Island: EVO, mobil platformda adada hayatta kalma oyunları arasında en popüleri. Nasıl ulaştığınızı bilmediğiniz ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz macera oyununda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Yiyecek bulma, ilkel araç yapma, barınak hazırlama, kısaca adada kalan birinin girmesi gereken tüm aksiyonlara giriyorsunuz. Oyun, internetsiz oynama seçeneği sunuyor.

Survival Island, iOS özelinde değil, mobilde en çok indirilip oynanan adada hayatta kalma, adadan kaçış oyunu. Popüler serinin yeni oyununda grafik kalitesi ve oynanış üst seviyeye taşınmış; oyun dinamikleri tamamen değiştirilmiş. Oyunda klasik olarak vahşi doğada tek başınıza yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Crafting sistemiyle sağdan soldan topladığınız nesneleri bir korunma, avlanma silahına dönüştürüyor, odunları toplayıp keserek kafanızı sokabileceğiniz bir barınak inşa etmeye çalışıyor, ilkel silahlarınızla avlanarak açlığınızı gideriyorsunuz. Sağlığınızı sürekli olarak takip etmelisiniz yoksa hayatta kalma şansınız yok!

Hayatta kalma ipuçları: