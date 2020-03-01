Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen SWIPECRAFT, değerli madenlere ulaşmak için yer altı kazıları yapacağınız ve inanılmaz bir servete sahip olacağınız eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, yer altında bulunan değerli madenleri çıkartmak için kazı çalışmaları yapmak ve kendi madenlerinizi işleterek para kazanmaktır.

Madenlerinizde farklı özellikler barındıran işçilerden yararlanarak daha fazla üretim yapabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Kazma ile derin kazılar yaparak altın, taş, bakır ve demir gibi onlarca kıymetli madene erişebilir ve bu ürünleri pazarlayabilirsiniz.

Oyunda farklı özelliklere ve kazma yöntemlerine sahip birçok işçi yer almaktadır.

Ayrıca madenlerden çıkartacağınız altın, bakır, demir, gümüş, değerli taş, elmas, kömür ve daha yüzlerce ürün bulunmaktadır. Klasik oyunlar kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren SWIPECRAFT ile sizde kendi madenlerinizi işletebilir ve paha biçilemez ürünler çıkartarak satışa sunabilirsiniz.