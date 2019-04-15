Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinden sıkılmadan oynayabileceğiniz Take Flight, 1930’lu yıllara giderek uçak kullanabileceğiniz ve düşmanlarınıza karşı mücadele edebileceğiniz macera dolu bir oyundur.

Oyunda birçok farklı uçak modeli ve çeşitli pilot karakterleri yer almaktadır. Ayrıca uçağınızı geliştirmek için kullanabileceğiniz onlarca yedek uçak parçası bulunmaktadır. Düşmanlarınızla savaşarak ganimet toplayabilir ve bu sayede yeni uçakların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca uçağınızı geliştirerek daha hızlı gitmesini sağlayabilirsiniz. Maceraya doyabileceğiniz ve farklı deneyimler kazanabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Basit fakat bir o kadarda eğlenceli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı uçaklar kullanarak düşmanlarınızı alt etmek ve sonsuz gökyüzünde ilerleyerek çeşitli ödüller toplamaktır. Düşman uçaklarını vurarak görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında klasik kategoride kendisine yer bulan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Take Flight, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve eğlenceye doyabileceğiniz benzersiz bir oyundur.