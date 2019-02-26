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Tales of Wind (ios)
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  5. Tales of Wind - iPhone ve iPad İçin Aksiyon RPG Oyunu

Tales of Wind

ios
Tales of Wind
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Şehir, şeytani güçlerin gölgesinde. Siz seçildiniz!

Tales of Wind, iOS platformunda da ücretsiz aksiyon MMO RPG oyunu. Anime stili sevimli karakterlerin bulunduğu gerçek zamanlı PvE - PvP oyunda Tanrılar tarafından kutsanan Laplace Şehri’ne girmeye çalışan şeytani varlıkları durdurmaya çalışıyorsunuz. Hikayenin geri planda tutulduğu, hızlı tempolu savaşlar içeren, farklı oyun modlarıyla uzun süreli oynanış sunan yapım, devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun ve rol yapma oyunlarını harmanlıyor.

Sevimli karakterler ve onların evcil hayvanlarını da yanınıza alarak tehlikeli bir maceraya atılıyorsunuz. Tanrıların kutsadığı Laplace Şehri, şeytani güçlerin gölgesinde. Bunun sebebini bulabilecek, ışığı geri getirebilecek tek kişi sizsiniz. Oyunda seçilmiş kişi olarak bulunuyorsunuz. Güçlü yaratıkları bozguna uğratıp onları ruh kartları içine mühürlemekten diğer oyuncularla uçsuz bucaksız bir dünyada ganimet avlamaya, ikili görevlere katılmaktan çiftlik yönetmeye, loncalarla savaşmaktan bilgi yarışmasına farklı pek çok aksiyona giriyorsunuz. 20’den fazla oyun modu sizi bekliyor.

 

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