Tap Boxing, iOS platformuna özel çıkış yapan tek dokunuş kontrol sistemli ücretsiz boks oyunu. iPhone ve iPad’de oynanabilen az sayıda boks oyunundan biri. Görseller çizgi film kalitesinde ve tek bir rakip boksörle kapışıyorsunuz ancak oyun ilginç şekilde kısa sürede kendisine bağlıyor.

Boş zamanlarınızda, toplu taşımada, misafirlikte veya arkadaşınızı beklerken telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz türde bir spor oyunu Tap Boxing. Yumruklarınızı konuşturmanız istenen oyunda rakibiniz sizi tek vuruşta nakavt edebilecek güçte. Bu yüzden açığını kollayarak boş anında en iyi vuruşu yapmanız gerekiyor. Sürekli yüzüne çalışıyorsunuz. Korunurken koluna vurmamanız gerekiyor.

100MB altı boyuta sahip kolay oynanış sunan en eğlenceli boks oyunu olarak gördüğüm Tap Boxing, internet bağlantısı da gerektirmiyor.