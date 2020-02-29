Tap Music 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir müzikli beceri oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunu olan Tap Music 3D oyununda müziğin ritmine ayak uydurarak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.İlgi çekici atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı türden ve kategorilerden müzikleri seçebileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Tap Music 3D sizleri bekliyor.

Tap Music 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.