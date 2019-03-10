Tower Color, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika deneyim sunan bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Tower Color, becerilerinizi sınayarak oynayabileceğiniz bir oyundur. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan oyunda yüksek puanlara ulaşabiliyor ve arkadaşlarınızda meydan okuyabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda zorlu seviyeleri tamamlamanız gerekiyor. Kuleleri vurarak ilerlediğiniz oyunda oldukça basit bir oynanış yer alıyor. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Tower Color, arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Tower Color oyununu kaçırmayın.

Tower Color oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.