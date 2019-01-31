Trigger Fist G.O.A.T. (Global Operations Assault Team), FPS ve TPS oyunların en iyi yönlerini alan harika bir yapım. Multiplayer shooter oyunu olarak geçiyor ancak offline (internetsiz) oynama seçeneği de mevcut. İlk olarak iOS platformunda indirilebilir olan HPS oyunun grafikleri de oldukça kaliteli. Askeri savaş oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Mobilde seri haline gelen nişancı oyunlarından birisi de Trigger Fist. Lake Effect Applications’ın iOS kullanıcılarına özel sunduğu, iPhone/iPad’de oynanabilen shooter oyunu Trigger Fist G.O.A.T.’da Küresel Operasyon Saldırı Timi’ne katılıyorsunuz. Farklı bölgelerde klasik ve yepyeni oyun modlarında savaşıyorsunuz. Geleneksel kilit açma sistemi ve çok sayıda özelleştirme seçeneği mevcut. Her savaş stiline uygun her sınıftan silah mevcut olmakla birlikte hepsi gerçek ve geliştirilebiliyor.

Hassas atış (gördüğünüzü indirebiliyorsunuz), taktiksel görüş noktaları (köşelere odaklanmak yok), sinematik oynanış hibrit şahıs nişancı oyunu (HPS) Trigger Fist G.O.A.T’da dikkat çeken diğer özellikler.