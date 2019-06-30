Turkcell Zeka Gücü uygulaması gençlere yönelik programlama eğitimleri sunuyor.
Turkcell Zeka Gücü uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan ücretsiz olarak maker ve programlama eğitimleri alabilirsiniz.
Turkcell ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesi olan Turkcell Zeka Gücü, teknolojiye eğimli olan yetenekli öğrencilere programlama ve maker eğitimleri sunuyor. Endüstri 4.0 yani geleceğin teknolojilerine gençleri hazırlayan proje kapsamında online eğitimlerin yanında, 27 ilde teknolojik imkanlarla donatılan 33 sınıf ile binlerce öğrenciye yüz yüze eğitim verilmiş.
Türkiye’nin her noktasındaki yetenekli öğrencilere ulaşarak Arduino, Stratch, Uzay Bilimleri ve Robotik gibi eğitimleri içeren bir portal olan Turkcell Zeka Gücü uygulamasında tüm bu eğitimleri ücretsiz olarak alabiliyor, maker ve kodlama kitinizle öğrenmeye başlayabiliyorsunuz. Eğer siz de çocuklarınızın bu alanda yetenekli olduğunu düşünüyorsanız, Turkcell Zeka Gücü uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.