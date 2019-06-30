Turkcell Zeka Gücü uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan ücretsiz olarak maker ve programlama eğitimleri alabilirsiniz.

Turkcell ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesi olan Turkcell Zeka Gücü, teknolojiye eğimli olan yetenekli öğrencilere programlama ve maker eğitimleri sunuyor. Endüstri 4.0 yani geleceğin teknolojilerine gençleri hazırlayan proje kapsamında online eğitimlerin yanında, 27 ilde teknolojik imkanlarla donatılan 33 sınıf ile binlerce öğrenciye yüz yüze eğitim verilmiş.