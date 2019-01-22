UNO!, iPhone / iPad cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz online kart oyunu. Telefon ya da tabletinizde kart oyunlarına yer veriyorsanız, UNO kurallarını bilen bilmeyen her seviyede oyuncuyu buluşturan bu oyunu oynamanızı isterim. İster UNO kart oyununun kurallarını bilip çok iyi oynamayan biri olun, isterseniz de UNO kart oyununu çok iyi bilen biri olun, farklı oyun modları içeren bu yapımı seveceksiniz.

Dünya genelinde en çok oynanan kart oyunlarından UNO’yu mobilde de oynama düşünceniz varsa UNO!’yu tavsiye ederim. Klasik UNO kurallarıyla oynamanıza izin veren Hızlı Oyun, arkadaşlarınız davet edip kendi kurallarınızla oynayabildiğiniz Oda Modu, bir arkadaşınız ya da sevgilinizle birlikte ikili oynayabildiğiniz 2’ye 2 Mod, sonunda ödül veren Turnuva ve Özel Etkinlikler, büyük oynayıp büyük kazanacağınız ya da her şeyinizi kaybedeceğiniz Meydan Okuma Modu ve daha birçok online mod sizi bekliyor.

UNO! Özellikleri: