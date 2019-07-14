Kelime oyunlarından büyük keyif alıyorsanız ve yeni bir kelime oyunu arıyorsanız, Word Universe oyununu iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Binlerce farklı kelime ve giderek zorlaşan bölümler sunan Word Universe oyununda, kelime dağarcığınızı test edebileceğiniz gibi yeni kelimeler de keşfedebilirsiniz. Kolaydan başlayan ve bölüm atladıkça zorlaşan seviyeler sunan Word Universe oyununda, zorlandığınız anlarda ipuçlarını değerlendirebilirsiniz.

Başarıyla geçtiğiniz her bölümün sonunda çeşitli faydalı bilgileri de sizlere sunan Word Universe oyununda, video izleyerek ya da satın alma yaparak ipuçları kazanabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak sunulan ve çevrimdışı olarak da kullanabileceğiniz Word Universe oyununu iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri