Yeah Bunny 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil platform oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Harika deneyim sunan bir platform oyunu olarak dikkatimizi çeken, zorlu bölümleri ve tuzakları aşarak ilerlemeniz gereken bir oyundur. Oyunda altınları, havuçları ve şekerleri toplayarak ilerliyor, aynı zamanda da zorlu bölümleri ve görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Retro tarz piksel grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda sevimli karakterler yer alıyor. Kolay kontrollerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı Yeah Bunny 2, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmalısınız.

Yeah Bunny 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.