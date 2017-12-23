iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Zen Koi 2 mobil oyunu, serisinin ikinci oyunu olup Asya ülkelerinde bir mit olan Koi’lerin Dragon’lara evrimini konu alan keyifli bir ilerlemeli oyundur.

Zevkle ve sıkılmadan oynayacağınız bir oyun olarak öne çıkan Zen Koi 2, serinin ikinci oyununda yine Koi’lerin renkli dünyasını sizlere sunuyor. İlk oyunu oynamayanlar ve Koi’nin ne olduğunu bilmeyenler için açıklama yapmak gerekirse, Koi ismi verilen deniz canlıları ilk bakışta balığı andırsa da zamanla bu yaratıklar Dragon’lara dönüşüyor. Sizden istenen de Dragon sayınızı artırmak. Yani bu oyunu bir koleksiyon yapma gibi düşünebilirsiniz.

Oldukça basit kontrollere sahip olan oyunda Koi’lerin çok da hızlı hareket etmemesi sizin üzerinizdeki baskıyı azaltıyor. Rahatça ekrana dokunarak yaratığınızı yönlendirebilir ve onu besleyebilirsiniz. Ayrıca kendi havuzunuzu tasarlayabilirsiniz. Son derece dinlendirici ses efektleri barındıran oyunu keyifle oynayacaksınız. Zen Koi 2 mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.