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Android için En İyi 10 Fitness ve Egzersiz Uygulaması

Android için En İyi 10 Fitness ve Egzersiz Uygulaması
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Spor yapmak sadece vücudu şekillendirmek ve kaslarınızı ortaya çıkarmaktan ziyade, tüm vücudumuza iyi gelen bir aktivitedir. Tansiyon, kolesterol gibi rahatsızlıkları minimuma indiren ve vücut direncini yükselten bu aktiviteyi, spor salonlarına gitmeden de yapabilirsiniz. Bu listemizde Android için en iyi 10 fitness ve egzersiz uygulamasını inceleyebilirsiniz.

Hareketsiz bir yaşam sürmek, pek çok rahatsızlığı da beraberinde getiren bir durum haline geliyor. Vücut direncinin düşmesi, kasların zayıflaması, kalp ve damar rahatsızlıkları gibi birçok problem ile karşılaşmamak için spor ve egzersiz yapmanız gerçekten önemli. Formunuzu korumak ve sağlığınızı yeniden kazanmanız için geliştirilen ve ev ortamında dahi spor yapabilmenize olanak sağlayan fitness ve egzersiz uygulamalarını aşağıda sıraladık.

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MyFitnessPal MyFitnessPal
MyFitnessPal MyFitnessPal ile egzersizlerinizi ve diyetinizi kontrol altında tutabilirsiniz ÜCRETSİZ
Strava Cycling Strava Cycling
Strava Cycling Strava Cycling uygulaması Android cihazlar üzerinde, bisiklet sürerken zaman, mesafe, hız ve konum bilgilerini tutmaya ve öğrenmeye yarayan bir uygulama. ÜCRETSİZ
Google Fit Google Fit
Google Fit Google Fit, Android telefon ve tabletlerin yanı sıra Android Wear cihazlarıyla uyumlu fitness uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Runtastic Balance Runtastic Balance
Runtastic Balance Harika bir kalori sayacı ve yemek takibi uygulaması ÜCRETSİZ
Sworkit Personal Trainer Sworkit Personal Trainer
Sworkit Personal Trainer Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz egzersiz uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
RunKeeper - GPS Track Run Walk RunKeeper - GPS Track Run Walk
RunKeeper - GPS Track Run Walk Android cihazınızı RunKeeper uygulamasıyla kişisel bir antrenöre çevirmeniz mümkün. ÜCRETSİZ
Endomondo Sports Tracker Endomondo Sports Tracker
Endomondo Sports Tracker Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz spor ve koşu takibi uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
FitNotes FitNotes
FitNotes Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir spor uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
JEFIT Workout JEFIT Workout
JEFIT Workout Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz egzersiz uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Yoga Studio Yoga Studio
Yoga Studio Yoga Studio uygulaması her seviyeden kullanıcılar için detaylı yoga dersleri sunuyor.

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