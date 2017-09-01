Android için En İyi 10 Fitness ve Egzersiz Uygulaması

Spor yapmak sadece vücudu şekillendirmek ve kaslarınızı ortaya çıkarmaktan ziyade, tüm vücudumuza iyi gelen bir aktivitedir. Tansiyon, kolesterol gibi rahatsızlıkları minimuma indiren ve vücut direncini yükselten bu aktiviteyi, spor salonlarına gitmeden de yapabilirsiniz. Bu listemizde Android için en iyi 10 fitness ve egzersiz uygulamasını inceleyebilirsiniz.

Hareketsiz bir yaşam sürmek, pek çok rahatsızlığı da beraberinde getiren bir durum haline geliyor. Vücut direncinin düşmesi, kasların zayıflaması, kalp ve damar rahatsızlıkları gibi birçok problem ile karşılaşmamak için spor ve egzersiz yapmanız gerçekten önemli. Formunuzu korumak ve sağlığınızı yeniden kazanmanız için geliştirilen ve ev ortamında dahi spor yapabilmenize olanak sağlayan fitness ve egzersiz uygulamaları nı aşağıda sıraladık.