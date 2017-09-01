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Android için En İyi Bütçe Takip Uygulamaları

Android için En İyi Bütçe Takip Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Aylık masraflarınızı kontrol etmek ve bütçenizi kontrol altına alabilmenizi kolaylaştıracak bu listemizde, Android için en iyi bütçe takip uygulamalarını sıraladık.

Maaşınızı aldıktan sonra bitmek bilmeyen giderleriniz dolayısıyla ay sonunu getiremiyorsanız, kişisel finans konusunda önlem almanızın vakti gelmiş demektir. Kira, faturalar ve alışveriş masraflarının yanında birden ortaya çıkan giderler de bütçenizi sarsıyor olabilir. Harcamalarınızı bir kenara not ederek, ay sonunda nerelere ne kadar harcama yaptığınızı incelemek sizin için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kağıt ve kalemle uğraşmadan, mobil cihazlarınızda gelir ve giderlerinizi not edebileceğiniz uygulamalar ihtiyacınız olan her şeyi fazlasıyla karşılıyor. Aylık gelirinizi ekledikten sonra, harcamalarınızı detaylı bir şekilde kaydedebileceğiniz uygulamalarda alışveriş, fatura, eğlence vb. kategorilere göre kayıt yapabilirsiniz. Gelir ve giderlerinizi tablolar, grafikler ve istatistiklerle destekleyen bütçe takip uygulamalarına göz atmaya başlayalım.

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Amber Money Amber Money
Amber Money Sahip olduğunuz harcama ve gelirlerin dengesini bu kişisel finans uygulaması ile kolayca görebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Dollarbird Dollarbird
Dollarbird Dollarbird uygulamasını kullanarak siz de gelir ve gider takibinizi Android cihazlarınız üzerinden yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
GiderimVar GiderimVar
GiderimVar GiderimVar, gelir ve giderinizi hesaplayarak kontrol etmenizi sağlayan yararlı ve şık tasarıma sahip bir Android finans uygulaması. ÜCRETSİZ
Home Budget Home Budget
Home Budget Android için Home Budget uygulaması, diğer cihazlarınızda bulunan Home Budget sürümleriyle senkronize olabilen bir bütçe takip uygulamasıdır.
Monefy Monefy
Monefy Monefy uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan kendi kişisel finansınızı kolayca yönetebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Money Control Money Control
Money Control Money Control, adından da anlayacağınız üzere paranızın kontrolünü sağlamak amacıyla giderlerinizi düzenli bir şekilde görebilmenizi ve kontrol altına almanızı sağlayan ücretsiz bir Android finans uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Money Lover Money Lover
Money Lover Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bütçe takip uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Money Tracker Money Tracker
Money Tracker Money Tracker, harcağıız paranın hesabını tutamıyorsanız ve bu iş için bir yardımcıya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız kullanmanız gereken bir Android uygulaması. ÜCRETSİZ
MoneyWise MoneyWise
MoneyWise Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bütçe takip uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Para Yönetimi Para Yönetimi
Para Yönetimi Aylık gelirlerinizi ve giderlerinizi daha kolay ve etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. ÜCRETSİZ
pMoney Line pMoney Line
pMoney Line pMoney Line, Android için gelişmiş bir para yönetimi uygulaması olarak kullanıcılara gelir ve giderlerini hesaplaması için yardımcı oluyor. ÜCRETSİZ
Simple Money Simple Money
Simple Money Simple Money, Android cihazlar üzerinde kullanabileceğiniz ücretsiz ve kullanımı kolay bir para yönetimi uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Spendee Spendee
Spendee Spendee, Android kullanıcıları tarafından kullanılabilecek olan ücretsiz bir kişisel finans uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Wally Wally
Wally Wally uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan tüm kişisel finansınızı yönetebilir ve gelir gider hesapları yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
ClevMoney ClevMoney
ClevMoney ClevMoney ile aylık gelir ve giderlerinizi not alarak bütçenizi kontrol altında tutabilirsiniz. ÜCRETSİZ

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