Android için En İyi Bütçe Takip Uygulamaları

Aylık masraflarınızı kontrol etmek ve bütçenizi kontrol altına alabilmenizi kolaylaştıracak bu listemizde, Android için en iyi bütçe takip uygulamalarını sıraladık.

Maaşınızı aldıktan sonra bitmek bilmeyen giderleriniz dolayısıyla ay sonunu getiremiyorsanız, kişisel finans konusunda önlem almanızın vakti gelmiş demektir. Kira, faturalar ve alışveriş masraflarının yanında birden ortaya çıkan giderler de bütçenizi sarsıyor olabilir. Harcamalarınızı bir kenara not ederek, ay sonunda nerelere ne kadar harcama yaptığınızı incelemek sizin için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kağıt ve kalemle uğraşmadan, mobil cihazlarınızda gelir ve giderlerinizi not edebileceğiniz uygulamalar ihtiyacınız olan her şeyi fazlasıyla karşılıyor. Aylık gelirinizi ekledikten sonra, harcamalarınızı detaylı bir şekilde kaydedebileceğiniz uygulamalarda alışveriş, fatura, eğlence vb. kategorilere göre kayıt yapabilirsiniz. Gelir ve giderlerinizi tablolar, grafikler ve istatistiklerle destekleyen bütçe takip uygulamalarına göz atmaya başlayalım.