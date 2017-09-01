Android için En İyi Meditasyon Uygulamaları

Meditasyonun yararlı olduğunu birçok kişiden veya haberden okumuşsunuzdur. Söylenenlere göre bu uygulamalar sağlığınızı, zihinsel yeteneklerinizi ve daha fazlasını geliştirebiliyor. Buna dayanarak hazırladığımız listemizde, Android için en iyi meditasyon uygulamalarını derledik. Yorucu bir günün ardından ya da kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda uygulayarak rahatlamaya çalışabilirsiniz.

Meditasyon egzersizlerinin ruhsal ve bedensel olarak insan sağlığını olumlu yönde etkilediği çeşitli araştırmalarla doğrulanmış durumda. Bir tıp uzmanı olarak sizlere tavsiyelerde bulunmayacağız, fakat önereceğimiz uygulamalar sayesinde daha iyi hissedebileceğinizden emin olabilirsiniz. Çeşitli rahatlatıcı sesler, nefes egzersizleri, yoga egzersizleri ve daha fazlasını içeren meditasyon uygulamaları na aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.