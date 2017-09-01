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Android için En İyi Meditasyon Uygulamaları

Android için En İyi Meditasyon Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Meditasyonun yararlı olduğunu birçok kişiden veya haberden okumuşsunuzdur. Söylenenlere göre bu uygulamalar sağlığınızı, zihinsel yeteneklerinizi ve daha fazlasını geliştirebiliyor. Buna dayanarak hazırladığımız listemizde, Android için en iyi meditasyon uygulamalarını derledik. Yorucu bir günün ardından ya da kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda uygulayarak rahatlamaya çalışabilirsiniz.

Meditasyon egzersizlerinin ruhsal ve bedensel olarak insan sağlığını olumlu yönde etkilediği çeşitli araştırmalarla doğrulanmış durumda. Bir tıp uzmanı olarak sizlere tavsiyelerde bulunmayacağız, fakat önereceğimiz uygulamalar sayesinde daha iyi hissedebileceğinizden emin olabilirsiniz. Çeşitli rahatlatıcı sesler, nefes egzersizleri, yoga egzersizleri ve daha fazlasını içeren meditasyon uygulamalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

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Meditasyon Müziği Meditasyon Müziği
Meditasyon Müziği Meditasyon Müziği uygulamasıyla Android cihazlarınızı kullanarak rahatlatıcı ses ve melodileri dinleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Yoga Studio Yoga Studio
Yoga Studio Yoga Studio uygulaması her seviyeden kullanıcılar için detaylı yoga dersleri sunuyor.
Headspace Headspace
Headspace Headspace, meditasyonun temellerini öğreten ücretsiz Android uygulaması. ÜCRETSİZ
Calm Calm
Calm Calm uygulaması ile Android akıllı telefon ve tabletlerinizi kullanarak kolayca meditasyon yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Pacifica Pacifica
Pacifica Pacifica, modern hayatın getirdiği stres ve anksiyete bozukluğunu gidermek için tasarlanmış bir sağlık uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

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