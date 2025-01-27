Meditopia, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi meditasyon uygulamalarından birisidir.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Meditopia, milyonlarca kişinin meditasyon yapmayı ve rahatlamayı öğrenmek için kullandığı Android uygulamasıdır. Ücretsiz indirilebilir ve Türkçe olmasının yanında özellikleriyle dikkat çeken meditasyon uygulaması Meditopia ile 10 dakikada meditasyon yapmaya başlayın, stres ve endişelerinizden kurtulun!

Meditopia, diğer meditasyon uygulamalarından farklı olarak uykuya dalmanızı kolaylaştıran ve dinlendiren kısa süreli çözümlerin ötesinde herr üyeye yaş, kültür veya deneyimden bağımsız günlük hayatın içinde birer insan olarak karşılaştığımız konuların tam merkezine inen binlerce derin meditasyon sunuyor.

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9 farklı dilde sunulan bu meditasyonların amacı; ilişkiler, beklentiler, kabullenme, yalnızlık, beden algısı, cinsellik, hayatın amacı ve yetersizlik hissi gibi hayatın içindeki deneyimlerin tümünü ele almak. Meditopia’nın amacı; zihinsel dayanıklılık ve içsel barışıklığa ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz araçlara ulaşabileceğiniz bir ortam yaratmak.

Siz de Meditopia APK indirin ve meditasyon yaparak günlük yaşantınızı daha stressiz hale getirin!

Meditopia: Meditasyon Uygulaması Özellikleri