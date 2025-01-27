Meditopia
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 91
- DOSYA BOYUTU 41 MB
- Üretici Meditasyon
-
Meditopia, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi meditasyon uygulamalarından birisidir.
Meditopia, milyonlarca kişinin meditasyon yapmayı ve rahatlamayı öğrenmek için kullandığı Android uygulamasıdır. Ücretsiz indirilebilir ve Türkçe olmasının yanında özellikleriyle dikkat çeken meditasyon uygulaması Meditopia ile 10 dakikada meditasyon yapmaya başlayın, stres ve endişelerinizden kurtulun!
Meditopia, diğer meditasyon uygulamalarından farklı olarak uykuya dalmanızı kolaylaştıran ve dinlendiren kısa süreli çözümlerin ötesinde herr üyeye yaş, kültür veya deneyimden bağımsız günlük hayatın içinde birer insan olarak karşılaştığımız konuların tam merkezine inen binlerce derin meditasyon sunuyor.
Meditopia APK İndir
9 farklı dilde sunulan bu meditasyonların amacı; ilişkiler, beklentiler, kabullenme, yalnızlık, beden algısı, cinsellik, hayatın amacı ve yetersizlik hissi gibi hayatın içindeki deneyimlerin tümünü ele almak. Meditopia’nın amacı; zihinsel dayanıklılık ve içsel barışıklığa ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz araçlara ulaşabileceğiniz bir ortam yaratmak.
Siz de Meditopia APK indirin ve meditasyon yaparak günlük yaşantınızı daha stressiz hale getirin!
Meditopia: Meditasyon Uygulaması Özellikleri
- Binlerce rehberli meditasyon
- Google Fit senkronizasyonu (fakındalık sayımı)
- Karanlık mod seçeneği
- Her gün yeni bir konu içeriğine sahip günlük meditasyonlar
- Günün ilham veren sözleri
- İlerlemenizi kaydetmek için kişisel not alma imkanı
- Farkındalık durumunuzu görmek için Mindful Meter
- Kendinizi zorlamak için arkadaşlarınızla uygulama içi meydan okumalar
- Uyku ve meditasyon için kişisel hatırlatmalar
- Kullanıcı dostu ve kullanıcı odaklı arayüz
Meditopia
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 21
- DOSYA BOYUTU 148.8 MB
- Üretici Meditasyon
-
Meditopia Meditasyon Uygulaması İndir iPhone, iPad ve Apple Watch: Nefes, uyku, stres egzersizi
Meditopia, iPhone, iPad ve Apple Watch’unuzda kullanabileceğiniz meditasyon uygulaması.
1000’den fazla rehberli meditasyon (stres, endişe, kabullenme, şefkat, şükretme, mutluluk, öfke, özgüven, motivasyon, dikkat, cinsellik, nefes, beden algısı, değişim ve cesaret, yetersizlik hissi, kendini sevme, daha serbest meditasyonlar, bedeni tarama konusunda), bağımsız watchOS uygulaması, Apple Sağlık uygulaması ile sakin dakikaların sayımı için sekronizasyon, karanlık mod uyumu, her gün yeni bir konuda günlük meditasyonlar, etkileyici sözler, ilerlemenizi kaydetmek için kişisel not alma imkanı, mindfulness (farkındalık) durumunuzu görmek için Mindful Meter, arkadaşlarınızla uygulama içi küçük atışmalar, uyk ve meditasyon için hatırlatma, Siri kestirmeleri gibi güzel özelliklere sahip bir meditasyon uygulamasından bahsediyorum.
Meditopia Meditasyon Uygulaması İndir iOS
Meditopia Meditasyon uygulaması neler sunuyor?
- Uyku meditasyonları: Uyku kalitenizi artırmak için hayatınız boyunca uygulamaya devam edebileceğiniz nefes ve imgeleme pratikleri için Meditopia’nın 30’dan fazla uyku meditasyonundan birini deneyebilirsiniz.
- Uyku hikayeleri: Meditopia’nın canlı ve dinlendirici farklı hikaye seçenekleriyle sakin bir şekilde uykuya dalabilirsiniz.
- Karanlık mod: Meditopia, telefonunuzdan gelen parlak ışığı azaltarak zihniniz ve gözlerinizin dinlenmesine yardımcı olmak için karanlık mod ile uyumludur.