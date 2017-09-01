Android ve iOS için En İyi 11 Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

Akıllı telefonlarınızda fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, ek olarak kullanacağınız fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla daha da başarılı işler ortaya çıkarabilirsiniz. Fotoğraflarınızın renk ayarlarını dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz ve filtreler uygulayabileceğiniz bu uygulamalar, daha birçok gelişmiş fonksiyonu da sizlere sunuyor. Bu rehberimizde, Android ve iOS için en iyi 11 fotoğraf düzenleme uygulamasını bulabilirsiniz.

Çektiğiniz fotoğrafların renk ayarlarını değiştirerek, filtreler ve efektler ekleyerek ya da ışık ayarlarıyla oynayarak orijinal görüntüye göre daha çarpıcı fotoğraflar elde edebilmeniz mümkün. Sizler için hazırladığımız listemizde fotoğraflarınızı en ince detayına kadar düzenleyebilir, karikatürize edebilir ya da hyperlapse videolar oluşturabilirsiniz.