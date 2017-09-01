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Android ve iOS için En İyi 11 Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

Android ve iOS için En İyi 11 Fotoğraf Düzenleme Uygulaması
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Akıllı telefonlarınızda fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, ek olarak kullanacağınız fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla daha da başarılı işler ortaya çıkarabilirsiniz. Fotoğraflarınızın renk ayarlarını dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz ve filtreler uygulayabileceğiniz bu uygulamalar, daha birçok gelişmiş fonksiyonu da sizlere sunuyor. Bu rehberimizde, Android ve iOS için en iyi 11 fotoğraf düzenleme uygulamasını bulabilirsiniz.

Çektiğiniz fotoğrafların renk ayarlarını değiştirerek, filtreler ve efektler ekleyerek ya da ışık ayarlarıyla oynayarak orijinal görüntüye göre daha çarpıcı fotoğraflar elde edebilmeniz mümkün. Sizler için hazırladığımız listemizde fotoğraflarınızı en ince detayına kadar düzenleyebilir, karikatürize edebilir ya da hyperlapse videolar oluşturabilirsiniz.

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Snapseed Snapseed
Snapseed Snapseed, Google tarafından geliştirilen ücretsiz profesyonel fotoğraf düzenleme uygulaması. ÜCRETSİZ
LINE Camera LINE Camera
LINE Camera Fotoğraf ve resimlerinizi en güzel şekilde efektlendirebilmek için Android cihazınızda bu ücretsiz uygulamayı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Photo Editor by Aviary Photo Editor by Aviary
Photo Editor by Aviary Android cihazlardaki resim ve fotoğraflarınız üzerinde çekici efektler ve filtreler uygulamak için bu ücretsiz uygulamayı kaçırmayın. ÜCRETSİZ
Snapseed Snapseed
Snapseed Snapseed, Google'ın iOS platformuna ücretsiz sunduğu profesyonel fotoğraf düzenleme uygulaması. ÜCRETSİZ
Hyperlapse Hyperlapse
Hyperlapse Hyperlapse from Instagram, etkileyici hızlandırılmış videolar çekmenin en basit yoludur. ÜCRETSİZ
Prisma Prisma
Prisma Prisma, Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları sanat eserine dönüştürebileceğiniz ücretsiz bir uygulama. ÜCRETSİZ
Boomerang from Instagram Boomerang from Instagram
Boomerang from Instagram Boomerang from Instagram, fotoğraflarınızdan mini videolar oluşturabileceğiniz bir iOS uygulaması. ÜCRETSİZ
Boomerang Boomerang
Boomerang Android telefon ve tabletleriniz için alternatif bir Gmail uygulaması arıyorsanız Boomerang kesinlikle hoşunuza gidecektir. ÜCRETSİZ
Prisma Prisma
Prisma Prisma, fotoğraflarınıza ünlü sanatçıların stillerini uygulayabildiğiniz ücretsiz filtre ve efekt uygulaması. ÜCRETSİZ
Rakuga Cute Rakuga Cute
Rakuga Cute Rakuga Cute uygulaması birçok fotoğraf efekt ve filtreleriyle harika çalışmalar ortaya çıkarabilmenizi sağlıyor. ÜCRETSİZ
Lifecake Lifecake
Lifecake Lifecake ile çocuklarınızın fotoğraflarını arşivleyerek hoş bir hatıra olarak saklayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Photo Editor by Aviary Photo Editor by Aviary
Photo Editor by Aviary iPhone ve iPad cihazlarınızda sahip olduğunuz fotoğraf ve resimleri kolayca düzenlemek, sonra da arkadaşlarınızla paylaşmak için bu uygulamayı deneyin. ÜCRETSİZ
Rakuga Cute Rakuga Cute
Rakuga Cute Fotoğraflarınızı şık bir şekilde düzenlemek için birbirinden hoş filtreler ve efektler sunan Rakuga Cute uygulamasını kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
LINE Camera LINE Camera
LINE Camera LINE Camera uygulaması iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz ücretsiz bir fotoğraf efektlendirme uygulaması. ÜCRETSİZ
Paper Camera Paper Camera
Paper Camera Paper Camera ile fotoğraflarınıza ve videolarınıza ilginç efektler uygulayabilirsiniz
Clone Camera Pro Clone Camera Pro
Clone Camera Pro Clone Camera, iOS cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz oldukça başarılı bir fotoğraf çekme ve düzenleme uygulamasıdır.
Microsoft Hyperlapse Microsoft Hyperlapse
Microsoft Hyperlapse Microsoft Hyperlapse, Android telefonunuzla zaman atlamalı videolar çekmenize izin veren ücretsiz bir uygulama. ÜCRETSİZ
Paper Camera Paper Camera
Paper Camera Paper Camera ile fotoğraflarınıza ve videolarınıza özel efektler uygulayabilirsiniz
Geló Geló
Geló Fotoğraflarınızın renklerini Geló uygulaması ile dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ

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