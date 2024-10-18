13 milyon öğrencinin kullandığı Knowunity APK'da, binlerce ders notuna erişebilir ve yapay zekadan destek alabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ders çalışmanın hem eğlenceli hem de etkili bir yolu olan Knowunity APK'da, binlerce ders notuna erişebilir, yapay zekadan destek alabilir ve kısa videolar sayesinde konuları akıcı bir şekilde çalışabilirsiniz. Knowunity uygulamasındaki tüm ders notları öğrenciler tarafından hazırlanarak, paylaşılmaktadır.

Herhangi bir kullanıcıyı takip edebilir, ders notlarına erişebilir veya kendi notlarınızı paylaşabilirsiniz. AYT, TYT, LGS ve okul içerisindeki sınavlarınızda sizlere çokça yardımcı olan Knowunity APK, aynı zamanda sorularınızı da çözmektedir. Kameranızı kullanarak sorunun fotoğrafını çekin ve çözüme anında ulaşın.

Knowunity APK İndir

Herhangi bir soru çözümünü veya konu anlatımını daha sonra izlemek için kütüphanenize kaydedin ve kendi klasörlerinizi oluşturun. Her ders ve konu için farklı klasörler oluşturmak, aradığınız şeyleri kolayca bulmanıza da olanak tanımaktadır.

Knowunity APK, ders notları paylaşan kullanıcılara ödüller vermektedir. Hem ders notu paylaşarak hem de öğrencilerin sorularını yanıtlayarak alacağınız bu puanlarla birlikte, rozetler biriktirebilir ve pek çok fırsattan yararlanabilirsiniz.

11-18 yaş aralığındaki öğrencilerin zorluk çekmeden kullanacağı Knowunity APK'yı indirerek, siz de akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden tüm ders konularına erişebilirsiniz.

Knowunity Uygulaması Özellikleri