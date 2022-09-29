En İyi 8 Animasyon Yapma Programı

Animasyon yapma programı arayan kişiler için birbirinden başarılı hizmetlerin yer aldığı bir liste hazırladık. Hayallerinizdeki animasyonu hayata geçirmek istiyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilir ve size uyan yazılımı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Animasyon oluşturmak teknik beceri, çizim yeteneği ve hatta biraz kodlama gerektiren karmaşık bir süreç gibi görünebilir fakat günümüzde bu süreci olabildiğince kolay hâle getiren çeşitli programlar bulunuyor.

Animasyon oluşturma programı konusunda geniş bir yelpaze bulunuyor. Öncelikle animasyonunuzun 3D mi yoksa 2D mi olacağına karar vermeniz gerekiyor çünkü böylece hangi programa ihtiyacınız olduğunu tespit edebilirsiniz. Peki, bu konuda en başarılı hizmetler hangileri?

Listeye geçmeden önce animasyonunuzda yer alacak ögeleri mouse yerine grafik tablet üzerinden daha rahat bir şekilde çizebilmeniz mümkün. Eğer grafik tablet önerisi arıyorsanız çizim tableti önerileri yazımıza göz atmayı unutmayın.

Animasyon Yapma Programı Önerileri

Maya

iClone

Blender

Pencil2D

Unreal Engine

Pivot Animator

Cinema 4D Studio

Adobe After Effects

Yukarıda en iyi 8 animasyon hazırlama programı bulunuyor. Listede yer alan programların ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca en iyi animasyon filmleri listemizi de inceleyebilirsiniz.

Maya

3D animasyon hazırlamak isteyen kişiler için en iyi hizmetlerden bir tanesi olan Maya, çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip. Böylece programın arayüzüne kısa sürede alışabilirsiniz. Animasyonun yanı sıra üç boyutlu modellemeler de tasarlayabilirsiniz.

Etkileyici görselliğe sahip animasyonlar hazırlayabilmenize olanak tanıyan hizmette grafik editörü, zaman düzenleyici, çokgen modelleme, önbellek destekli oynatma ve entegre Arnold görüntüleyici dahil olmak üzere pek çok özelliği içerisinde barındırıyor.

Entegre Arnold görüntüleyici ışıklandırma, kamera ve daha pek çok ögenin gerçek zamanlı olarak görülebilmesine olanak tanırken önbellek destekli oynatma ise animasyonların daha hızlı şekilde incelenmesine yardımcı oluyor.

iClone

iClone tıpkı Maya gibi kullanıcıların üç boyutlu animasyonlar hazırlayabilmesine imkân tanıyor. Oluşturduğunuz karakterlerin yüz animasyonlarını detaylı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Yüzün yanı sıra karakterlerin hareketleri için ayrıntılı seçenekler mevcut.

Yıllar önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren hizmet sayesinde hayal gücünüzün sınırlarını zorlayabilirsiniz. Program üzerinden çok gerçekçi animasyonlar oluşturabilmeniz mümkün.

Hizmette ücretli sürümün yanı sıra ücretsiz deneme versiyonu da bulunuyor. Programın neler sunduğunu deneyimleyebilmek için kısıtlı süre zarfında kullanabilmenize olanak tanıyan deneme sürümüne göz atabilirsiniz. Yazılımı beğendiğiniz takdirde belirli bir ücret ödeyerek satın alabilirsiniz.

Blender

Açık kaynak kodlu Blender sayesinde hayallerinizdeki animasyonları oluşturabilmeniz mümkün. Ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirip kullanabileceğiniz 3D animasyon programı Blender, ihtiyacınız olabilecek pek çok araca sahiptir.

Linuıx, Windows ve Mac sürümleri olan hizmette modelleme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Programda yer alan kullanıcı arayüzünü, pencere düzenini ve kısayolları özelleştirebilirsiniz. Hizmette ayrıca bir dizi aracı içerisinde barındıran video düzenleyici de mevcut.

Pencil2D

Ücretsiz olarak sunulan Pencil2D üzerinden iki boyutlu animasyonlar hazırlayabilirsiniz. Açık kaynak kodlu program minimal bir tasarıma sahiptir. Bu, butonlar arasında kaybolmamanıza ve hizmeti çok pratik bir şekilde kullanabilmenize yardımcı olur. Böylelikle dikkat dağıtıcı öge olmadan yalnızca animasyonunuza odaklanabilirsiniz.

Çapraz platform desteğinin yer aldığı hizmet Windows, macOS, Linux ve FreeBSD üzerinde çalışıyor. Eğer elle çizilmiş animasyonlar hazırlamak istiyorsanız hem raster hem de vektör grafik ile çalışmanıza imkân tanıyan Pencil2D'yi tercih edebilirsiniz.

Unreal Engine

Unreal Engine, video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Epic Games tarafından geliştirildi. Dünya çapında çok popüler bir hizmet olan Unreal Engine üzerinden oyun geliştirmenin yanı sıra etkileyici görselliğe sahip üç boyutlu animasyonlar da hazırlayabilmeniz mümkün. En iyi oyun yapma programları arasında yer alan hizmet, gelişmiş araçlara sahip. Windows, macOS, ve Linux işletim sistemleri için geliştirilen programın mağazasında çeşitli modellemeler de bulunuyor.

Pivot Animator

Çöp adamların yer aldığı bir animasyon hazırlamak istiyorsanız Pivot Animator isimli programı indirebilir ve hemen yapım sürecine başlayabilirsiniz. Dünyaca popüler olan hizmet, animasyon hazırlama sürecini oldukça basit hâle getiriyor.

Oluşturduğunuz senaryoyu çöp adamlar ile kolayca anlatabilmenize imkân tanıyan hizmette eklediğiniz karakterlerin hareketlerini pratik bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğlenceli animasyonlar hazırlayabileceğiniz Pivot Animator'un dosya boyutu da düşüktür.

Cinema 4D Studio

Üç boyutlu animasyon oluşturmak isteyen kişilerin tercih edebileceği bir program olan Cinema 4D Studio ayrıca modelleme yapılabilmesine de olanak tanıyor. Programın kolay bir şekilde öğrenilmesine olanak tanıyan eğitim videoları da mevcut.

Tüm dünyada popüler olan program, muhteşem görselliğe sahip görüntülerin elde edilebilmesine yardımcı oluyor. Windows, macOS ve Linux platformlarıyla uyumlu olan hizmetin kısıtlı süreliğine deneyebileceğiniz deneme sürümü bulunuyor. Programı beğendiğiniz takdirde belirli bir ücret karşılığında satın alabilirsiniz.

Adobe After Effects

Sunduğu yazılımlar sayesinde dünya genelinde çok büyük bir popülerlik elde eden Adobe'un After Effects isimli programı animasyonlar hazırlayabilmenize de yardımcı oluyor. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan hizmetinin kısıtlı süreliğine deneme sürümü mevcut. Deneme sürümünün yanı sıra abonelik sistemi de bulunuyor.

Bu yazıda animasyon programı önerilerinde bulunduk. Listede yer alan programlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.