Biletinial APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 284
- DOSYA BOYUTU 45 MB
- Üretici Dijital Sahne Bilişim Teknolojileri
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Biletinial APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz, etkinliklere bilet almanızı sağlayan bir online bilet satın alma uygulamasıdır.
Biletinial APK, adından da anlaşılacağı üzere online bilet satın alabileceğiniz bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, gitmek istediğiniz her türlü etkinliğin biletini, konumuzunu seçtikten sonra kolaylıkla satın alabilirsiniz. Bu türde başarılı bir uygulama arayanların denemenizi kesinlikle öneririm.
Bilet satın alma uygulamalarında alternatif arayanların çok hoşuna gidecek bir uygulama olan Biletinial, konser, tiyatro, sinema, eğitim, futbol, basketbol, voleybol ve çok daha fazlasını satın almanıza olanak tanıyor. Oldukça şık bir arayüzü olan uygulama, tamamen işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeniz için tasarlanmış.
Diğer yandan, aradığınız pek çok etkinliğe de rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu noktada tek yapmanız gereken bulunduğunuz yeri seçerek, konumunuzda gerçekleştirilecek etkinlikleri takip etmeniz ve dilerseniz bilet satın almanız. Açıkçası uygulamanın tam ihtiyacı karşılamaya yönelik olduğunu söyleyebilirim.
Biletinial APK İndir
Konser, stand-up, tiyatro ve diğer etkinliklerin biletlerini Biletinial kullanarak satın alabilirsiniz. Üye olarak veya misafir girişini kullanarak biletlerinizi alabilir, özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra uygulama, çeşitli spor müsabakalarının biletlerini de kullanıcılara sunmaktadır.
Eğer eğlence uygulamaları arasında iyi bir online bilet satın alma uygulaması arıyorsanız, Biletinial'ı ücretsiz indirebilirsiniz.
Biletinial Uygulaması Özellikleri
- Online bilet satın alın
- Konser bileti satın alın
- Spor müsabakalarının biletlerine ulaşın
- Kullanıcı dostu arayüzü deneyimleyin
- Etkinliklerin yorumlarını inceleyin
- Stand-up, konser ve tiyatro biletlerine ulaşın
- Şehir filtrelemelerini gerçekleştirin
Biletinial
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 19
- DOSYA BOYUTU 14.8 MB
- Üretici Dijital Sahne Bilişim Teknolojileri
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Biletinial, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz, gitmek istediğiniz etkinlikle kolaylıkla bilet alabileceğiniz bir uygulamadır.
Biletinial, gitmek istediğiniz etkinlikleri takip edip, bilet satın alma işlemi yapabileceğiniz bir uygulama olarak dikkat çekiyor. iOS işletim sistemine sahip telefonlarınızda kullanabileceğiniz bu uygulamada, konser, tiyatro, sinema, eğitim, futbol, basketbol, voleybol ve çok daha fazlasının biletlerini kolaylıkla satın alabileceksiniz.
Günümüzde etkinlikleri takip etmek gerçekten zorlaştı. Sosyal medya platformlarından, SMS'lerle veya bilboardlarla sürekli enformasyona maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bunları tek bir uygulama aracılığıyla takip etme farz oldu.
Bunun yanında kolaylıkla bilet satın alma işlemi de gerçekleştirebilirsek, istediğimiz planı kolaylıkla organize edebiliriz. Biletinial uygulaması da bu tip eğlence uygulamalarından biri ve kolaylıkla istediğiniz işlemleri yapmanıza olanak tanıyor.
Bulunduğunuz konumdaki kategorilerden istediğiniz etkinliği seçin ve biletinizi online satın alın. Evet, yapmanız gereken tek şey budur. Üstelik çok kullanışlı bir arayüze sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Biletinial İndir
Gitmeyi düşündüğünüz etkinliklerin yorumlarını okuyarak, fikir sahibi olabilir veya gittiğiniz etkinlikler hakkında yorum yapabilirsiniz. Biletinial uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.
Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulamada, tüm işlemlerinizi hızlı ve anlaşılır bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken etkinliğinizi seçmek, bilet satın alma tuşuna basmak ve koltuğunuzu seçmektir. Boş olan koltukları, engelli koltuklarını, sahne kapasitesini ve diğer tüm bilgileri rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.