Passo, Android cihazlarınızda kullanarak Passolig kart başvuru yapmanıza ve maç bileti satın almanıza ve diğer etkinliklere bilet almanıza imkan veren bir uygulamadır.

Gökhan Abay - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Passo APK, Türkiye'de oynanan liglerdeki maçlara gitmeyi ve takip etmeyi seven futbol tutkunlarının hoşuna gidecek bir uygulama olmasıyla ön plana çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizde kullanabileceğiniz bu uygulamada, Passolig Kart başvurusunu kolaylıkla yapabilir ve maç biletini kart başvurusy biter bitmez alabilirsiniz. Passo, basit kullanıcı dostu arayüzü ile kullanıcıları tatmin ediyor. Günümüzde maç tutkunları tarafından kullanılan Passo ile kullanıcılar maç bileti alabilir, Passolig karta başvuru yapabilirler.

Passo uygulaması basit ve kullanışlı arayüzü ile dikkat çekiyor. Passolig'in geçerli olduğu Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'in güncel sezonlarına dair tüm maçları görebiliyorsunuz. Bu maçları görmekle kalmıyor, satışta olan maçlara bilet alabiliyor, kombine ve bilet bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Eğer bir Passolig'e sahip değilseniz de istenilen bir zamanda Passolig Kart başvurusu yapabiliyorsunuz. Ayrıca, kullandığınız akıllı telefonda biletleri satışa çıkan maçlar hakkında bildirim alabilme imkanına da sahipsiniz.

Passo APK İndir

Android platformunda yayınlanan ve günümüzde futbol severler tarafından kullanılan Passo, kullanıcılara maç bileti alma gibi bir pratiklik sağlıyor. Maçların yanı sıra konser gibi pek çok etkinliğe de erişme fırsatı veren Passo APK'yı ücretsiz olarak indirin ve siz de çeşitli etkinliklere bilet alın.

Passo Uygulaması Özellikleri