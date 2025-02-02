Passo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,753
- DOSYA BOYUTU 55 MB
- Üretici Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
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Passo, Android cihazlarınızda kullanarak Passolig kart başvuru yapmanıza ve maç bileti satın almanıza ve diğer etkinliklere bilet almanıza imkan veren bir uygulamadır.
Passo APK, Türkiye'de oynanan liglerdeki maçlara gitmeyi ve takip etmeyi seven futbol tutkunlarının hoşuna gidecek bir uygulama olmasıyla ön plana çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizde kullanabileceğiniz bu uygulamada, Passolig Kart başvurusunu kolaylıkla yapabilir ve maç biletini kart başvurusy biter bitmez alabilirsiniz. Passo, basit kullanıcı dostu arayüzü ile kullanıcıları tatmin ediyor. Günümüzde maç tutkunları tarafından kullanılan Passo ile kullanıcılar maç bileti alabilir, Passolig karta başvuru yapabilirler.
Passo uygulaması basit ve kullanışlı arayüzü ile dikkat çekiyor. Passolig'in geçerli olduğu Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'in güncel sezonlarına dair tüm maçları görebiliyorsunuz. Bu maçları görmekle kalmıyor, satışta olan maçlara bilet alabiliyor, kombine ve bilet bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Eğer bir Passolig'e sahip değilseniz de istenilen bir zamanda Passolig Kart başvurusu yapabiliyorsunuz. Ayrıca, kullandığınız akıllı telefonda biletleri satışa çıkan maçlar hakkında bildirim alabilme imkanına da sahipsiniz.
Passo APK İndir
Android platformunda yayınlanan ve günümüzde futbol severler tarafından kullanılan Passo, kullanıcılara maç bileti alma gibi bir pratiklik sağlıyor. Maçların yanı sıra konser gibi pek çok etkinliğe de erişme fırsatı veren Passo APK'yı ücretsiz olarak indirin ve siz de çeşitli etkinliklere bilet alın.
Passo Uygulaması Özellikleri
- Basit ve kullanışlı bir arayüz
- Türkçe kullanım
- Maç bileti satın alma
- Passolig kartı başvuru yapma
- Konserler ve etkinlikler
- Bakiye yükleme ve kredi kartı ekleme
Passo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 317
- DOSYA BOYUTU 44.8 MB
- Üretici Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
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Passo, iOS cihazlarınızda Passolig Kart başvurusu yaparak maç biletlerini kolay bir şekilde almanızı sağlayan bir uygulamadır.
Passo, sevdiğiniz spor kulüplerinin maçlarını daha kolay takip edip, biletlerini satın almanıza yardımcı olan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, istediğiniz zaman Passolig kart başvurusu yapabiliyor ve satışa çıkan maçlara kolaylıkla bilet satın alabiliyorsunuz.
Maç biletlerinin aksine konserlere, tiyatroya ve diğer etkinliklere bilet satın alabilirsiniz. Türkiye'de Passolig uygulaması çok tartışılıyor olsa da, şuanda maçlara girebilmek için bir zorunluluk olduğunu unutmamak gerekiyor.
Passo İndir
Passo uygulaması da bu kartı daha kolay kullanmaya olanak veren bir yazılım. Çok kolay bir şekilde Passolig başvurusu yapabiliyor ve maç biletlerinizi bu uygulama sayesinde kolaylıkla alabiliyorsunuz. Diğer yandan satışa çıkan maç biletleriyle ilgili bildirim almanız da mümkün.
Siz de Passo indirin ve hem maç bileti hem de çeşitli etkinliklere biletinizi rahatlıkla satın alın!
Passo Uygulaması Özellikleri
- Satışta olan maçlara bilet alabilme
- Kombine ve bilet bilgilerine ulaşabilme
- İstenilen bir zamanda Passolig Kart başvurusu yapabilme
- Maçlar hakkında bildirim alabilme
- Konser, tiyatro ve diğer etkinliklere bilet alma
- Kullanıcı dostu arayüz